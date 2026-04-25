LIVE Cobolli-Carabelli 5-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro salva due set point e il primo parziale

Al torneo ATP di Madrid, il match tra il tennista italiano e il suo avversario argentino sta vivendo momenti intensi. L’azzurro ha salvato due set point e si è aggiudicato il primo set, mentre in corso di gioco si susseguono scambi di grande livello. L’incontro è aggiornato in tempo reale, con punti decisivi e colpi spettacolari, tra cui un servizio vincente e un passante di rovescio lungolinea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio esterno vincente dell’argentino. 30-15 Passante di rovescio lungolinea vincente del numero 13 ATP. 30-0 In rete il diritto incrociato dell’azzurro. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Cobolli. 5-5 Servizio esterno vincente del classe 2002. A-40 Larga la risposta di diritto lungolinea steccata dal nativo di Buenos Aires. 40-40 Rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. Seconda. 30-40 Schiaffo al volo di diritto lungolinea, giocato a ridosso della rete, vincente del numero 13 ATP. 15-40 Schiaffo al volo di diritto lungolinea vincente del sudamericano. Ci sono due palle break e set point.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 5-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva due set point e il primo parziale Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima vince il primo parziale su Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Mutua Madrid Open Tennis | Carabelli - Cobolli; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-7, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: poche energie per l’azzurro, il titolo è dello statunitense. LIVE Cobolli-Carabelli, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si procede on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Orario e dove vedere Cobolli-Carabelli al Masters 1000 di Madrid in tv e streamingL'azzurro torna in campo dopo la finale persa a Monaco di Baviera. Dall'altra parte l'argentino, i due non si sono mai incrociati in carriera ... corriere.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com