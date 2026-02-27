LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 6-6 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | si va al tie break in questo primo parziale

Al torneo di Dubai, nel primo set tra BolelliVavassori e ArevaloPavic il punteggio è di 6-6 e si va al tie break. In questa fase, Arevalo ha messo a segno una volée di diritto incrociata, giocata corta e in allungo, che ha concluso il punto. La partita prosegue con grande equilibrio e attenzione da parte di entrambe le coppie.

7-6 In rete la volée di diritto lungolinea giocata in difesa del piemontese. Arevalo e Pavic si aggiudicano così il primo parziale. 6-4 Volée di rovescio incrociata e vincente del classe '93. Ci sono due set point. 5-4 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta e in allungo di Arevalo. 40-0 In rete il diritto incrociato a giocato in attacco a ridosso del campo del torinese. 40-0 Volée di rovescio incrociata e vincente giocata corta del piemontese. 40-40 Rovescio lungolinea vincente di "Bole". Deciding point e palla break. Risponde Vavassori. 40-15 Largo il diritto incrociato giocato in attacco a metà campo del classe '85. 2-2 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di El Salvador.