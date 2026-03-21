LIVE Cobolli-Collignon 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Durante il match all’ATP Miami 2026, Cobolli-Collignon conduce con un punteggio di 3-2. Al momento, nessun giocatore ha ottenuto un break nel primo game, con l’italiano che realizza un punto con un diritto lungolinea in rete, mentre il belga mette lungo un rovescio incrociato. La partita prosegue senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il diritto lungolinea del nativo di Rochester. A-40 Lungo il rovescio incrociato del belga. 40-40 Ace esterno del numero 14 ATP. 40-A In rete il rovescio incrociato di Cobolli. Altra palla break. 40-40 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata di tocco del tennista cresciuto a Roma. 30-40 Volée di rovescio lungolinea e vincente dell’azzurro. Seconda. 15-40 Servizio esterno vincente di ”Cobo”. 0-40 Lungo il diritto incrociato giocato in attacco del nativo di Firenze. Ci sono tre palle break. 0-30 Doppio fallo del numero 14 ATP. 0-15 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. 2-2 Ace esterno del belga classe 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Cobolli-Collignon, 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altro diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Cobolli. 30-15 Diritto incrociato e ... oasport.it

Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook

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