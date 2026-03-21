LIVE Cobolli-Collignon 3-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Durante la partita di ATP Miami 2026, Cobolli-Collignon e il suo avversario hanno concluso il primo set con un punteggio di 3-3. In avvio, nessuno dei due ha ottenuto un break, anche se il giocatore italiano ha realizzato un diritto incrociato vincente. La partita è in corso e il punteggio rimane stabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Diritto incrociato e vincente del portacolori del bel paese. 40-40 Volée di rovescio incrociata e vincente di Cobolli. Seconda. 30-40 Volée di diritto incrociata e vincente del numero 14 ATP. 15-40 In rete il rovescio lungolinea di ”Cobo”. Ci sono due palle break. 15-30 Largo il rovescio incrociato deviato dal nastro dell’azzurro. 15-15 Servizio esterno vincente con la seconda del nativo di Firenze. 0-15 Doppio fallo dell’italiano. 3-3 Servizio interno vincente del nativo di Rochester. 40-15 Diritto incrociato e vincente dell’azzurro. 40-0 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa di ”Cobo”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 3-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio Articoli correlati LIVE Cobolli-Collignon, 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il diritto lungolinea del nativo di Rochester. Leggi anche: LIVE Cobolli-Korda, 1-1, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio Una raccolta di contenuti su LIVE Cobolli Collignon 3 3 ATP Miami... Discussioni sull' argomento LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ancora un match poi sarà la volta dell’azzurro; Live Raphaël Collignon - Flavio Cobolli - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026; Alcaraz e 6 azzurri: il programma di oggi su Sky; Collignon-Cobolli: il pronostico del Masters 1000 di Miami, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Cobolli-Collignon, 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altro diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Cobolli. 30-15 Diritto incrociato e ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com