LIVE Cobolli-Carabelli 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’argentino partirà al servizio

Al torneo ATP di Madrid, la partita tra Cobolli e Carabelli si è aperta senza reti. L’argentino ha iniziato il primo game al servizio, con il primo scambio che si è concluso con un punto sul suo lato. Il punteggio attuale è di 0-0, con l’argentino pronto a servire. La partita è in corso e i tifosi seguono gli scambi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il diritto incrociato dell’argentino. Ci siamo! Carabelli al servizio. 16:48 Altro dato, 33 vittorie e 21 sconfitte su terra rossa per Cobolli fino ad oggi. 16:47 Bilancio positivo per il classe 2002 contro gli argentini. 4 vittorie su 6 al momento. 16:46 I giocatori stanno ora effettuando la fase di riscaldamento. 16:45 Cobolli ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 16:43 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 16:40 Questa partita sarà importante per verificare le condizioni del portacolori del bel paese, reduce dalla finale nel 500 a Monaco di Baviera. 16:39 Il seguente è il primo confronto tra Cobolli e Carabelli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’argentino partirà al servizio Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Mutua Madrid Open Tennis | Carabelli - Cobolli; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 Blockx si afferma in tre set sull'americano. Il risultato finale è di 3-6 6-3 6-4. A breve ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com