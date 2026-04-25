LIVE Cobolli-Carabelli 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’argentino partirà al servizio

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Madrid, la partita tra Cobolli e Carabelli si è aperta senza reti. L’argentino ha iniziato il primo game al servizio, con il primo scambio che si è concluso con un punto sul suo lato. Il punteggio attuale è di 0-0, con l’argentino pronto a servire. La partita è in corso e i tifosi seguono gli scambi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il diritto incrociato dell’argentino. Ci siamo! Carabelli al servizio. 16:48 Altro dato, 33 vittorie e 21 sconfitte su terra rossa per Cobolli fino ad oggi. 16:47 Bilancio positivo per il classe 2002 contro gli argentini. 4 vittorie su 6 al momento. 16:46 I giocatori stanno ora effettuando la fase di riscaldamento. 16:45 Cobolli ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 16:43 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 16:40 Questa partita sarà importante per verificare le condizioni del portacolori del bel paese, reduce dalla finale nel 500 a Monaco di Baviera. 16:39 Il seguente è il primo confronto tra Cobolli e Carabelli.🔗 Leggi su Oasport.it

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