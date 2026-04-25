LIVE Allegri prima di Milan-Juve a breve la conferenza
Alle 14, il tecnico del Milan terrà la conferenza stampa a Milanello, alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus. La conferenza si svolge poche ore prima dell'incontro, che si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. I giornalisti sono già presenti nell’area dedicata, pronti a seguire le dichiarazioni del tecnico rossonero. La partita si giocherà questa sera e rappresenta un momento chiave della stagione.
Il tecnico rossonero in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della sfida per la Champions contro la Juve.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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