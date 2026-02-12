La conferenza stampa di Allegri pre Pisa-Milan in diretta | LIVE News

Questa mattina alle 12, Allegri si è presentato nella sala stampa di Milanello per parlare della prossima sfida contro il Pisa. Ha risposto alle domande dei giornalisti, senza giri di parole, e ha anticipato alcuni aspetti della partita. La conferenza è stata un’occasione per capire meglio le strategie e i pensieri dell’allenatore rossonero.

Archiviata la bella vittoria esterna (3-0) contro il Bologna e il turno di stop (Milan-Como sarà recuperata la prossima settimana), il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un altro delicato impegno di campionato. Domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, i rossoneri saranno infatti impegnati alla 'Cetilar Arena' di Pisa contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark. Una sfida importante per la zona Champions League, con sguardo comunque sempre rivolto alla lotta Scudetto. Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 50 punti, a otto punti di distanza dalla capolista Inter con una partita in meno, e un punto sopra il Napoli (49), terzo in graduatoria da Campione d'Italia in carica.

