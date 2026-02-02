La conferenza stampa di Allegri pre Bologna-Milan in diretta | LIVE News

Alle 12:00, Allegri è salito sul podio di Milanello per parlare della partita di stasera. Ha risposto alle domande dei giornalisti, senza giri di parole. Ha detto che la squadra sta bene e che si aspetta una gara difficile, ma che i rossoneri sono pronti a fare la loro partita. Nessun annuncio clamoroso, solo qualche dettaglio sulle scelte tecniche e la voglia di portare a casa i tre punti.

Alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza i temi principali di Bologna-Milan: segui qui il nostro LIVE testuale dell'evento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Bologna-Milan in diretta | LIVE News Approfondimenti su Bologna Milan La conferenza stampa di Allegri pre Torino-Milan in diretta | LIVE News La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Sassuolo in diretta | LIVE News Alle ore 14:00, dalla sala stampa di Milanello, Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa in vista della sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15^ giornata della Serie A 2025-2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Conferenza Stampa | Massimiliano Allegri | Milan-Cremonese Ultime notizie su Bologna Milan Argomenti discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; UCL | Monaco-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e Koopmeiners; Annullata la conferenza stampa di CasaPound sulla remigrazione alla Camera. Pagliarulo: Salvata la dignità delle Istituzioni; Conte furioso attacco a Spalletti: Ci ha mancato di rispetto, stia attento quando parla. Non mi sarei mai permesso!. Conferenza su remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampaLeggi su Sky TG24 l'articolo Conferenze su remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampa ... tg24.sky.it Convegno remigrazione alla Camera, opposizioni occupano sala stampa: stop all'eventoPd, M5S e Avs intonano Bella Ciao contro lo 'scempio' di 'aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti' ... adnkronos.com Bologna-Milan, ancora da definire la formazione rossonera: Leao vuole esserci, provato un tandem d’eccezione a Milanello x.com Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma. Questi i risultati della domenica: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. Lunedì Udinese-Roma, martedì Bologna-Milan. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.