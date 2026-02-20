Il tecnico del Sassuolo ha deciso di mantenere Lipani in campo, mentre il Verona ha scelto di affidarsi a Sarr e Bowie per l’attacco. La partita, valida per la 26ª giornata di Serie A, si svolge questa sera al Mapei Stadium. Grosso punta sulla continuità, confermando anche Sammarco in mediana. Le formazioni sono pronte per affrontarsi in una sfida che promette emozioni. I tifosi attendono con entusiasmo il calcio d’inizio alle 20.45.

Sassuolo e Verona si affrontano al Mapei Stadium per l'anticipo della 26ª giornata di Serie A. Grosso, reduce dalla bella vittoria esterna contro l'Udinese, si affida a Muric in porta e Coulibaly, Walukiewicz, Idzes e Garcia in difesa. A centrocampo spazio a Thorstvedt, Lipani e Konè, mentre in attacco è confermatissimo il tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté. Sammarco, alla ricerca della prima vittoria da quando siede sulla panchina del Verona, schiera Montipò tra i pali con in protezione Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmundsson. In mezzo Niasse, Al-Musrati e Harroui, supportati sulle fasce laterali da Bradaric e Frese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali: Grosso conferma Lipani, Sammarco con Sarr e Bowie

Leggi anche: Formazioni ufficiali Sassuolo Verona, le scelte di Grosso e Sammarco per la sfida di Serie A

Leggi anche: Sassuolo Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Sammarco per la sfida di Serie A

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.