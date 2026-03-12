Alle 18.45 si gioca Bologna-Roma, una delle sfide degli ottavi di finale di Europa League. L'allenatore dei rossoblù ha deciso di schierare Castro, mentre il tecnico dei giallorossi ha inserito Zaragoza tra i titolari. Chi vince questa partita avrà la possibilità di affrontare ai quarti di finale la squadra che uscirà dal confronto successivo.

(3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. All. Gasperini (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi sei incroci con la Roma in Serie A, registrando tre vittorie e due pareggi nel periodo. I rossoblù sono poi imbattuti in tutti gli ultimi quattro precedenti giocati al Dall'Ara Non il momento migliore della stagione per la Roma, agganciata al quarto posto dal Como dopo aver frenato in campionato (una sola vittoria nelle ultime quattro gare).... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.45 Bologna-Roma: Italiano con Castro, Gasp lancia Zaragoza

