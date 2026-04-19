Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamento

Nella mattinata del 19 aprile, a Montesilvano, una discussione avvenuta davanti a un bar si è conclusa con una persona ferita da coltellate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La persona colpita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono ancora state rese note le generalità delle persone coinvolte o le cause dell’incidente.

Una persona è rimasta ferita nella mattinata del 19 aprile a Montesilvano, a seguito di un accoltellamento. Il fatto è avvenuto davanti a un bar in corso Umberto I. Due cittadini stranieri connazionali, hanno avuto una violenta lite culminata col ferimento lieve di uno dei due soggetti. Sul posto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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