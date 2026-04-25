Lite sulla gestione dell?anziana mamma | a Corridonia cerca di soffocare la sorella arrestato

A Corridonia, una disputa familiare riguardante la cura di una donna anziana con demenza si è trasformata in un episodio di tentato omicidio. Durante un alterco, un uomo ha cercato di soffocare la sorella, portando all’arresto delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione, dove sono intervenute le autorità per gestire la situazione.

CORRIDONIA La lite in casa sulla gestione della mamma allettata e con demenza senile sfocia in tentato omicidio. Il fratello tenta di soffocare la sorella, arrestato. La difesa: «Il cuscino lo ha preso per parare i colpi, è una persona tranquillissima, non farebbe male a una mosca». L’intervento È una vicenda ancora tutta da chiarire quella avvenuta giovedì mattina a Corridonia. Un vicino sentendo delle urla provenire da un’abitazione in cui vivono mamma e figlio ha chiamato il 112. Anche l’uomo, un ex operaio di 61 anni in pensione, ha chiamato il numero unico per le emergenze e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato seduto sulla sorella per immobilizzarla a terra.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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