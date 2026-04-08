È arrivata la conferma della morte di una donna e della sua figlia, entrambe decedute per avvelenamento. Le autorità stanno approfondendo le indagini a Pietracatella e attendono i risultati definitivi delle analisi condotte dal centro antiveleni di Pavia. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La sorella delle vittime è stata informata della tragedia, mentre si proseguono le verifiche sugli eventi e le cause.

Le indagini sul caso di Pietracatella entrano in una fase delicata, mentre si attendono gli esiti definitivi del centro antiveleni Maugeri di Pavia. La procuratrice di Larino Elvira Antonelli ha espresso preoccupazione per il rischio che il tempo favorisca eventuali responsabilità e comprometta gli accertamenti: “se in questa storia c’è un assassino che ha avvelenato Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara alla vigilia di Natale, abbia il tempo di inquinare le prove e farla franca. Purtroppo il diffondersi anzitempo di queste indiscrezioni che non sono ancora confermate dall’esito degli esami, sta mettendo a rischio le indagini”.Gli... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figlia morte avvelenate, la notizia sulla sorella è appena arrivata

“Mia mamma…”. Shock per la presentatrice, la notizia sulla madre è appena arrivataIl deserto dell’Arizona è diventato lo scenario di un dramma che tiene l’America con il fiato sospeso.

Mamma e figlia morte avvelenate, spunta l’ipotesi choc sulla ricinaUn caso che sembrava trovare una spiegazione in una tragica fatalità si sta trasformando, con il passare dei giorni, in un giallo sempre più...

This seemingly ordinary maid turned out to assassin the prince had been searching for for long time!

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Ore 14 2025/26 - Mamma e figlia morte dopo pranzo di Natale: non fu intossicazione ma omicidio - 31/03/2026 - Video.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

Madre e figlia morte a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». Marito e figlia maggiore convocati in ProcuraGli accertamenti stanno inquadrando poche ore, quelle comprese tra la sera del 23 dicembre e la successiva, alla Vigilia. Due cene e un pranzo al centro dei controlli della Squadra mobile di Campobass ... corriere.it

Mamma e figlia avvelenate, c'è la svolta: cosa si è scoperto sulla ricina. Tirati in mezzo anche quelli - facebook.com facebook

Alireza e i piccoli “martiri” dei pasdaran: «Mamma, o si vince la guerra o si muore» Il reclutamento della forza paramilitare volontaria Basij, nata nel 1979 e sperimentata nella guerra con l’Iraq Schierati migliaia di giovanissimi Human Rights Watch: «Pratica ing x.com