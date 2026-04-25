L’inclusione a colpi di remo | il Cus Bari vola con Caldarulo in azzurro agli Special Olympics

Il Cus Bari-Glaros Asd Aps ha annunciato che uno dei suoi atleti parteciperà alle prossime competizioni degli Special Olympics, indossando la maglia azzurra. La squadra si dedica alla disciplina del pararowing, evidenziando come l’attività sportiva possa favorire l’inclusione. La partecipazione rappresenta un momento di riconoscimento per l’atleta e per il gruppo, che da tempo lavora per promuovere la partecipazione di persone con disabilità alle attività sportive.

“L’inclusione a colpi di remo” non è solo uno slogan, ma il segno distintivo della sezione di pararowing del Cus Bari-Glaros Asd Aps. Una realtà nata da pochi anni, ma già capace di ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale grazie ai risultati ottenuti sui principali bacini italiani.Caldarulo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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