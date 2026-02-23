Assemblea annuale dei maestri del lavoro | il punto sulle attività realizzate sul territorio

L’assemblea dei maestri del lavoro si è svolta a Reggio Calabria, dove la partecipazione numerosa ha evidenziato l’impegno sul territorio. La riunione ha messo in luce i risultati delle attività svolte durante l’anno e i progetti futuri, attirando l’attenzione di molti soci. La discussione si è concentrata su iniziative concrete e programmi di sviluppo locale. La riunione si è conclusa con un dibattito acceso tra i presenti.

All'incontro ha preso parte anche Girolamo Laface, decano dei maestri con i suoi 94 anni, esempio di dedizione e di valori Partecipata e applaudita, nei vari passaggi istituzionali, l’annuale assemblea dei soci del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria della Federazione nazionale maestri del lavoro, tenutasi a Reggio Calabria. Nella sua relazione morale per l’anno 2025, il console metropolitano, ing. Nicola Morabito, ha elencato le numerose attività realizzate che hanno visto una partecipazione ampia e sentita degli associati e, soprattutto, hanno consentito di consolidare e rafforzare i rapporti con altre associazioni e con le istituzioni del territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Terranuova Bracciolini, il Consiglio comunale fa il punto sul 2025: approvata la prima Relazione annuale dell’attività istituzionaleQuesta settimana, il Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini ha presentato la relazione sull’attività del 2025.

Terni, assemblea generale della Cgil: "La crisi del territorio è strutturale. Mettere al centro quantità e qualità del lavoro"Questa mattina a Terni si è svolta l’assemblea generale della Cgil provinciale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il Circolo Casa Rosa: partecipazione, tradizione e futuro nell’assemblea annuale; Castelleone - Avis donazioni in aumento; A Reggio Calabria l’assemblea annuale dei Maestri del Lavoro.

A Reggio Calabria l’assemblea annuale dei Maestri del LavoroPartecipata e applaudita, nei vari passaggi istituzionali, l’annuale assemblea dei soci del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, tenutasi a Reggio ... strettoweb.com

93 nuovi maestri e maestre di sci, fondo e snowboardIn occasione dell'assemblea annuale plenaria del Collegio professionale provinciale dei maestri di sci, a 93 nuovi maestri e maestre di sci, fondo e snowboard sono stati consegnati i diplomi di fine ... ansa.it

#21febbraio Questa mattina nel salone Vanvitelliano si è svolta l'Assemblea annuale dei Soci dell'AVIS Comunale di Brescia. Nell’occasione sono stati premiati i donatori e le donatrici. - facebook.com facebook

Assemblea annuale dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona in una location particolare, le Grotte di Borgio Verezzi, Upasv e istituzioni hanno parlato del futuro del turismo savonese: savonanews.it/2026/02/16/mob… x.com