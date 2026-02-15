Gli Usa aprono all’Eni in Venezuela | si rafforza la via americana di Descalzi
Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a Eni di partire di nuovo in Venezuela, dopo anni di stop. La decisione permette all’azienda italiana di lavorare nel paese e di cercare di recuperare un credito di 3 miliardi di dollari maturato dal 2019. Questa mossa si inserisce in un percorso più ampio di Descalzi, che punta a rafforzare la presenza americana di Eni nel settore energetico venezuelano.
L’ Eni torna ad operare in Venezuela e potrà iniziare a operare per far sì che il credito di 3 miliardi di dollari verso Caracas (analogo a quello della spagnola Repsol) accumulato dal 2019 in avanti possa essere trasformato in un’attività. L’ Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Eni e Repsol assieme a Shell, British Petroleum e Chevron, unica compagnia che negli ultimi sette anni era in campo nel Paese latinoamericano, nella lista delle aziende autorizzate a operare in deroga alle sanzioni statunitensi che tuttora colpiscono Caracas dopo il rovesciamento e la cattura di Nicolas Maduro del 3 gennaio scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Trump incontra i vertici delle compagnie petrolifere, c’è anche Descalzi di Eni: “Gli Usa decideranno chi potrà lavorare in Venezuela”
Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti decideranno chi potrà operare in Venezuela, garantendo ora la massima sicurezza nel paese.
Descalzi: “Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa”
Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato che l'azienda è pronta a investire in Venezuela e a collaborare con compagnie statunitensi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Eni, licenza in Venezuela. Gli Usa aprono alle Big Oil; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono con contrastate: Nasdaq -0,2% e Dow Jones +0,1%; Gli Usa armano Taiwan, nuovi consolati a Nuuk, Cuba in ginocchio. Notizie da Oltreconfine; La carne USA, tra aperture all’Argentina e tribolazioni dei big.
Eni, licenza in Venezuela. Gli Usa aprono alle Big OilC'è anche l'Eni tra i colossi internazionali dell'energia che gli Stati Uniti hanno scelto per rilanciare la produzione di petrolio in Venezuela, crollata sotto il milione ... ilmessaggero.it
Gli Usa vietano il visto a 5 europei, il britannico Imran Ahmed fa causa all'amministrazione TrumpMartedì gli Stati Uniti hanno sanzionato oltre ad Ahmed, altri tre rappresentanti di Ong che combattono la disinformazione e l'incitamento all'odio online - Clare Melford, responsabile del britannico ... rainews.it
Marcare a uomo i problemi è il modo più veloce per andare fuori giri. Ti toglie fiato e lucidità. Impara a giocare a zona: copri lo spazio, non l'ansia. Quando allarghi il campo, le linee di passaggio per la soluzione si aprono da sole. Usa la testa, non solo il fisico. x.com
Le differenze fisiche notate dai testimoni tra il colpo da Trony e le precedenti incursioni aprono nuovi scenari: si cerca una banda coordinata che usa lo stesso travestimento per confondere le indagini. facebook