Gli Usa aprono all’Eni in Venezuela | si rafforza la via americana di Descalzi

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a Eni di partire di nuovo in Venezuela, dopo anni di stop. La decisione permette all’azienda italiana di lavorare nel paese e di cercare di recuperare un credito di 3 miliardi di dollari maturato dal 2019. Questa mossa si inserisce in un percorso più ampio di Descalzi, che punta a rafforzare la presenza americana di Eni nel settore energetico venezuelano.

L’ Eni torna ad operare in Venezuela e potrà iniziare a operare per far sì che il credito di 3 miliardi di dollari verso Caracas (analogo a quello della spagnola Repsol) accumulato dal 2019 in avanti possa essere trasformato in un’attività. L’ Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Eni e Repsol assieme a Shell, British Petroleum e Chevron, unica compagnia che negli ultimi sette anni era in campo nel Paese latinoamericano, nella lista delle aziende autorizzate a operare in deroga alle sanzioni statunitensi che tuttora colpiscono Caracas dopo il rovesciamento e la cattura di Nicolas Maduro del 3 gennaio scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti decideranno chi potrà operare in Venezuela, garantendo ora la massima sicurezza nel paese.

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato che l'azienda è pronta a investire in Venezuela e a collaborare con compagnie statunitensi.

