Lies of P | la Celebration Box crolla del 42% affare per i fan

Su Amazon, il set da collezione della Celebration Box di Lies of P Overture è stato scontato del 42%, arrivando a un prezzo di 69,99 euro. La promozione riguarda esclusivamente il prodotto fisico, senza incluso il software del gioco. Il calo di prezzo rappresenta un ribasso consistente rispetto al prezzo originale. La vendita riguarda un'edizione da collezione con elementi fisici di supporto alla collezione del gioco.

? Cosa sapere La Celebration Box di Lies of P Overture scende a 69,99 euro su Amazon.. Il ribasso del 42% riguarda il set da collezione fisico senza software incluso.. La Celebration Box di Lies of P Overture scende a 69,99 euro su Amazon oggi, segnando un ribasso del 42% rispetto al prezzo di listino per il set da collezione dedicato al titolo Neowiz. Il mercato dei collezionisti videogiochi riceve un segnale netto dal comparto degli oggetti fisici legati ai titoli soulslike. La promozione riguarda la Lies of P Overture Celebration Box, un prodotto in edizione limitata che punta a soddisfare chi ha apprezzato l’espansione e l’opera originale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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