WrestleMania 42 in Italia | la si anticipa grande occasione per i fan

La WWE ha annunciato ufficialmente la data di WrestleMania 42 in Italia, risolvendo le settimane di incertezza riguardo ai dettagli dell’evento. La manifestazione si terrà prossimamente e rappresenta un’opportunità importante per i fan italiani di assistere a uno degli spettacoli di wrestling più attesi dell’anno. La programmazione è stata comunicata, eliminando ogni dubbio sui tempi e sull’organizzazione dell’evento.

La WWE ha chiarito la programmazione di WrestleMania 42, risolvendo settimane di incertezza sui tempi di apertura e sull'organizzazione della manifestazione. Un nuovo poster promozionale, centrato sul confronto tra CM Punk e Roman Reigns, accompagna una modifica di orario che riguarda la tappa di Las Vegas, mettendo al centro una card estremamente ricca di incontri. Le due serate, ospitate all'Allegiant Stadium, inizieranno alle 18:00 ET (pari a 15:00 PT), con gli orari che si allineano a mezzanotte in Italia. L'anticipo rispetto alle edizioni precedenti serve a garantire spazio adeguato a ciascun incontro, evitando tagli di tempo che possono penalizzare la fase centrale della card.