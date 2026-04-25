Liegi-Bastogne-Liegi | il giovane Seixas sfida i giganti Pogacar e Evenepoel

La Liegi-Bastogne-Liegi si terrà domenica 26 aprile, con un percorso di 259 chilometri che attraversa le Ardenne. Tra i partecipanti c’è il giovane ciclista che si sta facendo notare per la sua presenza tra i favoriti. Tra gli avversari figurano due tra i più forti del momento, già vincitori di numerose classiche. La corsa si svolge su un tracciato impegnativo, con salite ripide e tratti tecnici.

? Cosa sapere La Liegi-Bastogne-Liegi si corre domenica 26 aprile su un percorso di 259 chilometri.. Il giovane Paul Seixas sfida il dominio di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.. Domenica 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi porterà sul tappeto la quarta delle cinque grandi classiche del Nord, con un percorso di 259 chilometri che metterà alla prova la resistenza degli atleti tra Bastogne e il traguardo finale. La Doyenne, edizione numero 112 della corsa, si presenta con un percorso leggermente più lungo rispetto all’anno scorso, aggiungendo sette chilometri di fatica. Dopo i primi 100 chilometri senza rilievi che porteranno il gruppo fino a Bastogne, la competizione prenderà una piega decisiva nel ritorno verso la città capofila.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liegi-Bastogne-Liegi: il giovane Seixas sfida i giganti Pogacar e Evenepoel Notizie correlate Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Leggi anche: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi Bastogne Liegi: percorso e partecipanti dell'edizione 2026; Domani la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. Su che canale vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: ci sarà la diretta sulla RAI?Domani, domenica 26 aprile 2026, andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Paul Seixas all’esame di Tadej e RemcoDomenica 26 aprile si chiuderà la campagna del Nord con la quarta delle cinque classiche monumento stagionali. Dopo Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, andrà in scena l’edizione 112 d ... tpi.it Tra i grandi favoriti della Liegi-Bastogne-Liegi di domani, ovviamente, c’è anche Remco Evenepoel. - facebook.com facebook Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Ben Tulett leader della Visma | Lease a Bike – Presenti anche Pietro Mattio e Filippo Fiorelli x.com