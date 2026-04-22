Dopo la tappa odierna, sono pochi i dubbi sulla capacità di Paul Seixas di mettere in difficoltà il campione in carica durante la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Il corridore si è distinto con una prestazione eccezionale, lasciando intuire che potrà rappresentare una minaccia concreta per l’attuale favorito alla vittoria finale. La gara si avvicina alla fase decisiva e le aspettative su Seixas continuano a crescere.

Di dubbi, dopo oggi, ce ne sono veramente pochi. Paul Seixas è un fuoriclasse, di quelli che si vedono raramente nello sport. A 19 anni, al debutto da professionista, sette vittorie, il secondo posto alla Strade Bianche ed il trionfo odierno alla Freccia Vallone. Il corridore della Decathlon CMA CGM Team ha dimostrato di avere una gamba superiore rispetto a tutti i rivali. Mancavano Tadej Pogacar e Remco Evenepoel sul Mur de Huy, ma la trenata negli ultimi 300 metri è stata devastante e ci lasciamo il dubbio se qualcuno sarebbe riuscito a fermarlo, visto che è stata la miglior performance di sempre sull’ultimo tratto. Ad oggi la logica direbbe di no: il campione del mondo appare un gradino avanti sia per esperienza sia per classe rispetto al baby fenomeno transalpino.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Seixas può davvero pensare di impensierire Pogacar?

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