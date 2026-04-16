Il 26 aprile 2026, le Ardenne ospiteranno la tradizionale corsa di ciclismo che si svolge nella regione della Vallonia. La Liegi-Bastogne-Liegi, nota come Doyenne, è una delle sei corse monumento e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale. La gara attraversa strade e salite impegnative, coinvolgendo i migliori ciclisti al mondo in una sfida che dura tutta la giornata.

La domenica 26 aprile 2026, il cuore pulsante del ciclismo mondiale si sposterà sulle aspre creste della Vallonia per la Liegi-Bastogne-Liegi, la storica Doyenne che definisce l'apice delle Classiche Monumento. Un percorso di 259,5 chilometri caratterizzato da un dislivello che tocca i 4.500 metri metterà alla prova la resistenza dei professionisti in una giornata che promette di essere la più dura della primavera. Il disegno tattico tra le asperità delle Ardenne La struttura della competizione .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: la sfida brutale tra le Ardenne

Notizie correlate

Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne si chiuderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta ed ultima Classica del Monumento.

L'ombra di "Pollicino" tra Liegi e Porto Empedocle e le trattative per i 9 candidati a sindaco: la settimana di DossierLa "cresta" nel recupero crediti mafioso: l'ombra di "Pollicino" tra Liegi e Porto Empedocle.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: le date, il percorso e i favoriti; Freccia Vallone 2026: percorso, programma e dove vedere la corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Christian Prudhomme: Sogno uno sprint tra Pogacar e Seixas per la vittoria e credo che sia possibile.

Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvLa Decana delle Classiche Monumento - la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 - vedrà lo scontro diretto tra Poga?ar e Seixas, ma occhio agli outsider ... bikeitalia.it

Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orario, percorso, favoriti e come vederla in tv e live streamingTocca alla Doyenne, la più antica delle classiche monumento: tutto sulla Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Orario, percorso, favoriti e come vederla in tv e live streaming ... dazn.com

Mentre le classiche del pavé lasciano spazio alle Ardenne, il direttore del ciclismo di ASO Christian Prudhomme lancia un desiderio in vista della Liegi-Bastogne-Liegi del 26 aprile. - facebook.com facebook

Liegi-Bastogne-Liegi 2026 could feature a dream sprint between Pogacar and Seixas, says Christian Prudhomme. ASO’s director envisions a thrilling showdown for the Doyenne, with Seixas not being distanced on the Roche or Redoute. Full story: x.com