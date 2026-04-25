Licei cosa cambia davvero | via la Geostoria arriva l’IA e nuova matematica

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, con modifiche che riguardano l’eliminazione della Geostoria, l’introduzione dell’intelligenza artificiale e un aggiornamento del programma di matematica. Queste modifiche sono state annunciate dal ministro Giuseppe Valditara e saranno applicate a partire dall’anno scolastico in corso. La revisione interessa i programmi di studio e le competenze degli studenti nei vari indirizzi liceali.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso le Indicazioni Nazionali per i Licei, “fortemente volute” dal ministro Giuseppe Valditara. Si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il ministro le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. Ecco le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei rese note dal Mim. Una riforma attesa, una scuola che cambia. Con il testo licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi offerto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders, l’Italia compie un passo significativo nella ridefinizione del secondo ciclo di istruzione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Licei, cosa cambia davvero: via la Geostoria, arriva l’IA e nuova matematica Notizie correlate Leggi anche: Licei, nuovo programma con intelligenza artificiale e cambiano Matematica e Geostoria Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: via la Geostoria, entra l’IA(Adnkronos) – Non una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuove indicazioni nazionali nei Licei, più pensiero matematico (linguaggio che interpreta la realtà) e meno calcolo. Cosa cambia; Geografia e storia nei Licei, tornano separati. 3 ore a settimana complessive per un totale di 99 ore l'anno nel biennio. Cosa cambia; Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTO; Scuole superiori, FLC CGIL: il cambio di nome in licei può nascondere percorsi di 4 anni. Geografia e storia nei Licei, tornano separati. 3 ore a settimana complessive per un totale di 99 ore l’anno nel biennio. Cosa cambiaLa revisione delle Indicazioni nazionali per i licei interviene anche sull’assetto di storia e geografia nel primo biennio. Il cambiamento principale è la soppressione della geostoria: le due discip ... orizzontescuola.it Licei, no ai Promessi Sposi al biennio e più spazio ad autori contemporanei: come cambieranno i programmiRiforma Licei, cosa dicono davvero i testi del Ministero: oltre i titoli su Dante e Promessi Sposi c’è una scuola completamente ripensata. greenme.it Le nuove “Indicazioni per i licei” rendono il capolavoro di Alessandro Manzoni rinviabile al triennio. Una scelta che ridefinisce il valore dei classici, aprendo a un progressivo arretramento dell’ambizione formativa Leggi l'articolo #IPromessiSposi - facebook.com facebook Valditara spinge per dare pari dignità a licei e istituti tecnici. Un'idea non retorica ma straordinariamente attuale. Un Paese che forma solo giuristi ed esperti di comunicazione, ma non tecnici e professionisti, poi deve chiedersi chi produce davvero reddito. Non x.com