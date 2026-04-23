Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, introducendo alcune modifiche nei programmi scolastici. Tra le novità, spiccano l’inserimento di strumenti di intelligenza artificiale e la revisione dei contenuti di Matematica e Geostoria. Questi cambiamenti riguardano l’organizzazione delle materie e le metodologie di insegnamento adottate nelle scuole superiori.

Nella scuola arriva l’intelligenza artificiale e sparisce la Geostoria. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei e ci sono delle novità interessanti. Il ministro Valditara, come si evidenzia dal sito del ministero, ha fortemente voluto l’introduzione di novità per tutti i livelli di istruzione. Dopo le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, erano molto attese le novità per i licei. Novità molto attesa è l’addio alla Geostoria. La materia che comprendeva Geografia e Storia scompare per lasciare nuovamente posto a due discipline distinte. Inoltre la storia si concentrerà sulle vicende d’Italia e dell’Occidente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licei, nuovo programma con intelligenza artificiale e cambiano Matematica e Geostoria

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