Libero il docente Uniba detenuto in Kuwait | Shihab-Eldin ha lasciato il Paese

Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di Bari e cittadino di due paesi, è stato rilasciato e ha lasciato il Kuwait. La notizia è stata confermata da un rappresentante del Dipartimento di Stato americano. Shihab-Eldin era stato detenuto nel Paese arabo, ma ora si trova fuori dal territorio kuwaitiano. La sua uscita dal Kuwait è avvenuta dopo un periodo di detenzione.

Ahmed Shihab-Eldin è stato rilasciato e ha lasciato il Kuwait. Lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato americano, confermando che il giornalista 41enne, con doppia cittadinanza statunitense e kuwaitiana e docente all’Università di Bari, ha lasciato il Paese dopo essere stato.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate “Ha pubblicato video sulla guerra in Iran”: arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di BariL'uomo, nato in Kuwait ma di origine palestinese, è scomparso durante una visita alla famiglia. Assolto il giornalista e docente Ahmed Shihab-Eldin: era stato arrestato in Kuwait per un video sui socialCadono le accuse per il giornalista kuwaitiano-statunitense Ahmed Shihab-Eldin, docente dell'Università Aldo Moro di Bari, arrestato in Kuwait il 3... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornalista e docente dell'Università di Bari arrestato in Kuwait: Aveva pubblicato video sulla guerra; Liberato il giornalista Ahmed Shihab Eldin: Bari riabbraccia il docente universitario; Assolto il docente (di Uniba) reporter Ahmed Shihab-Eldin detenuto in Kuwait; L'Università di Bari chiede il rilascio di Ahmed Shihab-Eldin detenuto in Kuwait. Assoluzione del giornalista e docente Ahmed Shihab-Eldin, Uniba: Profonda soddisfazione e sollievoDopo 52 giorni di detenzione, il giornalista kuwaitiano-statunitense e docente Uniba Ahmed Shihab-Eldin è stato scagionato oggi da ogni accusa da un tribunale del Kuwait. La notizia è stata accolta po ... trmtv.it Ahmed Shihab-Eldin è libero: archiviate le accuse contro il docente dell'Università di Bari arrestato in KuwaitDopo due mesi di reclusione nelle carceri del Kuwait il giornalista Ahmed Shihab-Eldin è stato liberato. Docente di storytelling e public speaking nel corso di laurea magistrale in Decision Science de ... lagazzettadelmezzogiorno.it Kuwait, liberato giornalista Ahmed Shihab-Eldin dopo 52 giorni in carcere per aver ripubblicato video sulla guerra in Iran x.com Ahmed Shihab-Eldin, giornalista e docente dell'Università di Bari, arrestato in Kuwait il 3 marzo per “diffusione di informazioni malevole online” e per un presunto “danno alla sicurezza nazionale”, è stato assolto. A renderlo noto sono stati i legali delle sorelle d - facebook.com facebook