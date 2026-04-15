Ha pubblicato video sulla guerra in Iran | arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin docente all’Università di Bari

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente universitario di origine palestinese, nato in Kuwait, è stato arrestato durante una visita alla famiglia nel paese. Le autorità lo accusano di aver pubblicato sui social media un video sulla guerra in Iran, commentando una foto e diffondendo notizie false. Secondo le accuse, avrebbe anche minacciato la difesa nazionale, portando al suo fermo. La vicenda è ancora in fase di sviluppi.

L'uomo, nato in Kuwait ma di origine palestinese, è scomparso durante una visita alla famiglia. Secondo le accuse avrebbe commentato una foto della guerra in Iran sui social diffondendo notizie false e minacciando la difesa nazionale. L'appello del sindaco di Bari, città dove lavorava come docente universitario: "Chiediamo al governo italiano di fare tutto il possibile per far luce sulla vicenda.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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