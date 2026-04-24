Assolto il giornalista e docente Ahmed Shihab-Eldin | era stato arrestato in Kuwait per un video sui social

Il giornalista e docente universitario, arrestato in Kuwait lo scorso 3 marzo, è stato assolto dalle accuse mosse contro di lui. Era stato fermato dopo aver pubblicato sui social un video che mostrava lanci di razzi e droni legati alla guerra in Iran. Le autorità kuwaitiane avevano inizialmente contestato le sue attività, ma la giustizia ha confermato l’assenza di responsabilità nel suo caso.

Cadono le accuse per il giornalista kuwaitiano-statunitense Ahmed Shihab-Eldin, docente dell'Università Aldo Moro di Bari, arrestato in Kuwait il 3 marzo per aver diffuso sui social video relativi a lanci di razzi e droni nel contesto della guerra in Iran.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Ha pubblicato video sulla guerra in Iran”: arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di BariL'uomo, nato in Kuwait ma di origine palestinese, è scomparso durante una visita alla famiglia. Kuwait: liberato dopo cinquanta giorni Ahmed Shihab Eldin, giornalista docente all’università di Bari Regione Puglia, soddisfazioneDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: "La notizia della liberazione di Ahmed Shihab Eldin, il giornalista arrestato in Kuwait lo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Assolto in Kuwait il giornalista Ahmed Shihab-Eldin; Assolto Ahmed Shihab-Eldin, il giornalista arrestato 52 giorni fa in Kuwait per aver postato video sulla guerra in Medio Oriente; Guerra in Medio Oriente, assolto il giornalista e docente Uniba detenuto in Kuwait. L'ateneo: Sollievo; Assolto il docente (di Uniba) reporter Ahmed Shihab-Eldin detenuto in Kuwait. Assolto il giornalista e docente Ahmed Shihab-Eldin: era stato arrestato in Kuwait per un video sui socialCadono le accuse per il giornalista kuwaitiano-statunitense Ahmed Shihab-Eldin, docente dell'Università Aldo Moro di Bari, arrestato in Kuwait il 3 marzo ... fanpage.it Assoluzione del giornalista e docente Ahmed Shihab-Eldin, Uniba: Profonda soddisfazione e sollievoDopo 52 giorni di detenzione, il giornalista kuwaitiano-statunitense e docente Uniba Ahmed Shihab-Eldin è stato scagionato oggi da ogni accusa da un tribunale del Kuwait. La notizia è stata accolta po ... trmtv.it Una notizia che restituisce un po’ di respiro alla parola “giustizia”: Ahmed Shihab Eldin è finalmente libero. Il professore della Università di Bari e giornalista d’inchiesta era finito nel mirino delle autorità in Kuwait per aver espresso un’opinione sui social, comm - facebook.com facebook Ahmed Shihab-Eldin è libero: archiviate le accuse contro il docente dell'Università di Bari arrestato in Kuwait x.com