Foibe vandalizzata la targa di Norma Cossetto e bavaglio a Menia

La targa dedicata a Norma Cossetto è stata danneggiata a causa di atti vandalici, mentre qualcuno ha cercato di silenziare Menia con un bavaglio. La scena si è verificata in un momento in cui il paese si unisce nel commemorare le sofferenze delle vittime delle foibe e degli esuli giuliani e dalmati. Un gesto che ha lasciato sgomento tra chi si impegna a mantenere vivo il ricordo.

Mentre l'Italia si ricompatta nel ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, c'è chi sceglie ancora una volta la via dell'insulto e del vandalismo. Ma duole anche constatare che sempre più spesso vengono messi in atto tentativi di limitare la libertà espressiva. A Cividale del Friuli, per esempio, l'ennesimo collettivo di sinistra radicale, vorrebbe impedire al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia finanche di fermarsi in città, dove oggi presenta il suo libro «10 Febbraio: dalle foibe all'esodo». «Le scuole sono presidi liberi antifascisti, non accetteremo passivamente la presenza di soggetti di natura neofascista», ha dichiarato Immanuel Käser coordinatore del Movimento Studentesco per il Futuro.