Sorgane di nuovo vandalizzata la targa a Norma Cossetto La memoria non si infanga

A Sorgane, la targa dedicata a Norma Cossetto è stata nuovamente vandalizzata, probabilmente per motivi legati a tensioni politiche. La scritta è stata coperta con vernice nera, rendendo il nome della giovane medaglia d’oro difficile da leggere. Questo episodio arriva a poche settimane dal ripristino della targa, dopo che era stata danneggiata a dicembre. La memoria di Norma Cossetto rischia di essere offuscata da gesti di questo tipo.

Un nuovo atto vandalico ha colpito il giardino di Sorgane intitolato a Norma Cossetto. A distanza di appena un mese dal ripristino, avvenuto sempre a seguito di un danneggiamento accaduto a dicembre scorso, la targa dedicata alla giovane istriana medaglia d’oro al merito civile è stata nuovamente divelta e imbrattata di fango. A denunciare l’episodio è Barbara Nannucci, consigliere del Quartiere 3 e rappresentante dell’Aegd - Associazione Amici degli Esuli Giuliano Dalmati. “Non si tratta soltanto di vandalismo – afferma – ma di un vero e proprio vilipendio della memoria. Colpire una targa significa colpire la dignità delle vittime delle foibe e il simbolo della memoria collettiva delle comunità istriane e giuliano-dalmate.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

