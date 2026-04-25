Liberazione migliaia di bergamaschi in corteo | tante famiglie La sindaca | Il 25 aprile ci ricorda di custodire la libertà - Foto Video

Migliaia di persone si sono radunate in corteo a Bergamo per la celebrazione del 25 aprile, con molte famiglie presenti. La sindaca ha ricordato che questa data invita a preservare la libertà conquistata nel tempo. Durante la cerimonia, alcuni membri dei Pro Pal hanno manifestato in piazza Vittorio Veneto, cercando di disturbare i discorsi ufficiali dal palco. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi.

LA CERIMONIA. Le contestazioni dei Pro Pal in piazza Vittorio Veneto hanno cercato di sovrastare i discorsi dal palco. La sindaca: «Grazie alla Resistenza oggi in piazza è possibile esprimere anche il dissenso». Le cerimonie per l’81esimo anniversario della Liberazione in una carrellata di scatti di Beppe Bedolis. Alle 9,30 in piazzale Marconi il concentramento per il grande corteo tra le strade della città, partito alle 10 con migliaia di partecipanti, tantissime le famiglie e i bambini. Molti i Tricolori al collo e usati come sciarpe, le bandiere di partito ma anche della pace. Il percorso si è snodato lungo viale Papa Giovanni XXIII, via Camozzi, via Pignolo e via Tasso, con arrivo in piazza Vittorio Veneto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Liberazione, migliaia di bergamaschi in corteo: tante famiglie. La sindaca: «Il 25 aprile ci ricorda di custodire la libertà» - Foto/Video Notizie correlate Leggi anche: Liberazione, migliaia di bergamaschi in corteo: tante famiglie. La sindaca: «Il 25 aprile ci ricorda di custodire la libertà» - Fotogallery Leggi anche: Festa della Liberazione a Bergamo, migliaia di persone in corteo per il 25 Aprile