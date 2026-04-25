Liberazione Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto situato all’Altare della Patria. L’evento si è svolto con una cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e altre autorità. La commemorazione ha previsto anche un momento di silenzio e la deposizione di una corona di fiori.

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