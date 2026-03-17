Giornata dell' Unità d' Italia l' omaggio di Mattarella al Milite Ignoto all' Altare della Patria – Il video

Il 17 marzo il Presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma in occasione della Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con il Presidente che ha partecipato alla commemorazione. La visita ufficiale ha coinvolto anche la partecipazione di altre autorità e rappresentanti istituzionali.

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, celebrata il 17 marzo, ha reso omaggio al Milite ignoto, all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha deposto una corona d'alloro sul sacello del Milite Ignoto. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati L'arrivo di Mattarella all'Altare della Patria per la Giornata dell'Unità Nazionale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della... L’Italia unita compie 165 anni: Mattarella rende omaggio al Milite IgnotoIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al Milite Ignoto, all’Altare della Patria di Roma, in occasione... Contenuti e approfondimenti su Milite Ignoto Temi più discussi: Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; Frecce tricolori oggi 17 marzo 2026 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell'Unità Nazionale; Pubblico e privato uniscono le forze per valorizzare i siti storico-artistici; Sparo tricolore al Gianicolo. Giornata dell'Unità d'Italia, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto all'Altare della PatriaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, celebrata il 17 marzo, ha reso omaggio al Milite ig ... ilgiornale.it Giornata Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della PatriaIl passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, dopo l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. Quirinale (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it In occasione del 165esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il Presidente della Repubblica ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria sulla tomba del Milite ignoto. #Mattarella x.com In occasione del 165esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il Presidente della Repubblica ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria sulla tomba del Milite ignoto. - facebook.com facebook