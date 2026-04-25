Liberazione manifestazione in Piazza Gramsci | memoria e futuro

Da teleclubitalia.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano si è svolta una manifestazione in Piazza Gramsci per celebrare la giornata della Liberazione. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e cittadini. La manifestazione è stata incentrata sul ricordo di quegli eventi storici e sulla riflessione sul futuro. La piazza si è riempita di persone e di momenti di commemorazione.

La giornata della Liberazione celebrata a Giugliano in Piazza Gramsci con istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e società civile. Memoria e un monito importante per i giovani.   L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

liberazione manifestazione in piazza gramsci memoria e futuro
© Teleclubitalia.it - Liberazione, manifestazione in Piazza Gramsci: memoria e futuro

Liberazione, manifestazione in Piazza Gramsci: memoria e futuro

Video Liberazione, manifestazione in Piazza Gramsci: memoria e futuro

Notizie correlate

Tra memoria e partecipazione, Forlì celebra la Liberazione: istituzioni e scuole in piazza SaffiForlì si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione con una giornata ricca di appuntamenti che spaziano dalle cerimonie...

"Dare futuro alla memoria": Forlimpopoli celebra la Liberazione con tanti appuntamentiForlimpopoli si prepara alle celebrazioni del 25 aprile, nell’81esimo anniversario della Liberazione, con un programma condiviso tra istituzioni,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mantova festeggia la Liberazione: corteo, cerimonie mostra e concerto; 25 Aprile, a Cinisello torna il corteo. Sfilano ANPI, centrosinistra e associazioni; 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità; Primo Maggio, le iniziative in Toscana (elenco in aggiornamento).

piazza gramsci liberazione manifestazione in piazzaSui luoghi di Gramsci, l’antifascista morto prima della liberazioneDomani una passeggiata ricorda l’intellettuale scomparso il 27 aprile 1937, a partire dalla mansarda in piazza Carlina ... torino.repubblica.it

piazza gramsci liberazione manifestazione in piazza25 aprile, tutti gli eventi e le manifestazioni in Italia per la Festa della LiberazioneIl 25 aprile è un giorno di eventi e manifestazioni in tutte le grandi città italiane. Ecco il programma degli eventi e le celebrazioni del 2026 ... money.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.