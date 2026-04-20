Dare futuro alla memoria | Forlimpopoli celebra la Liberazione con tanti appuntamenti

Forlimpopoli si appresta a commemorare il 25 aprile, anniversario della Liberazione, con un calendario di eventi organizzati da istituzioni, associazioni e cittadini. L’iniziativa coinvolge diverse iniziative e appuntamenti che si svolgeranno nella città, puntando a ricordare questa giornata attraverso momenti di partecipazione condivisa. La celebrazione si inserisce nell’ambito delle commemorazioni ufficiali che si terranno nel centro cittadino.

Forlimpopoli si prepara alle celebrazioni del 25 aprile, nell’81esimo anniversario della Liberazione, con un programma condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadinanza. Una serie di appuntamenti che guardano alla memoria, alla partecipazione e ai valori fondanti della Repubblica.Le.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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