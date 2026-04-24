A Forlì si avvicina l’81esimo anniversario della Liberazione, con eventi programmati che includono cerimonie ufficiali e momenti di incontro pubblico. Le scuole partecipano attivamente alle iniziative e la piazza principale si anima con iniziative dedicate alla memoria storica. La giornata si svolge tra commemorazioni e occasioni di ritrovo per la cittadinanza, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Forlì si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione con una giornata ricca di appuntamenti che spaziano dalle cerimonie istituzionali ai momenti di festa popolare, coinvolgendo attivamente le scuole e la cittadinanza nel ricordo dei valori fondanti della Repubblica.La cerimonia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della...

Liberazione, Forlì non dimentica: una settimana di memoria tra cerimonie, cultura e partecipazioneIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione Nazionale, l’Amministrazione comunale di Forlì in collaborazione con istituzioni,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tra memoria e partecipazione, Forlì celebra la Liberazione: istituzioni e scuole in piazza Saffi; Inaugurato all'Ospedale di Forlì il primo corridoio esperienziale di arte della sanità pubblica in Italia; Memoria e futuro si incontrano sotto il segno della libertà; Liberazione, Forlì non dimentica: una settimana di memoria tra cerimonie, cultura e partecipazione.

Il corridoio immersivo di Forlì: arte, cura e tecnologia a servizio della comunitàScopri come il corridoio immersivo dell'ospedale di Forlì unisce cultura e cura attraverso tecnologie digitali e il Museo diffuso dell'arte sanitaria romagnola ... tuobenessere.it

Ex Eridania riapre le porte: visite guidate tra storia e naturaProsegue il percorso di riapertura alla cittadinanza dell’ex Eridania di Forlì, uno dei luoghi più significativi della memoria industriale locale. Sabato 11 e domenica 12 aprile sono in programma ... forli24ore.it

La prefettura di Forlì vieta il convegno di Fn 'La fine dell'antifascismo' a Predappio. La struttura per il convegno del 25 aprile "non è agibile". #ANSA - facebook.com facebook

La prefettura di Forlì vieta il convegno di Fn 'La fine dell'antifascismo' a Predappio. La struttura per il convegno del 25 aprile "non è agibile" #ANSA x.com