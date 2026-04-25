Una delegazione associata alla Brigata ebraica è stata accompagnata fuori dal corteo dalla polizia e ha incontrato il questore di Milano in questura. L'incontro si è svolto per discutere sulla gestione dell'ordine pubblico durante il corteo del 25 aprile. La delegazione ha richiesto chiarimenti riguardo alle modalità di intervento delle forze dell’ordine nel corso della manifestazione.

Una delegazione legata alla Brigata ebraica è stata ricevuta dal questore di Milano Bruno Megale in questura per un chiarimento sulla gestione dell'ordine di pubblico nel corteo del 25 aprile. "La Brigata Ebraica e gli iraniani che manifestavano con noi, sono stati spostati dalla polizia a seguito delle pressioni di gruppi estremisti di sinistra che ne volevano impedivano il passaggio. Un atto intollerabile, che non può e non deve passare sotto silenzio. Quello che è accaduto oggi non è solo una violazione dei diritti del mondo ebraico e iraniano: è una ferita istituzionale e costituzionale di gravissima portata - ha detto Davide Romano direttore del Museo della Brigata ebraica - Il 25 aprile non può e non deve diventare la festa dell'estremismo e dell'esclusione contro i diversi".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liberazione, la Brigata Ebraica scortata fuori dal corteo dalla polizia

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