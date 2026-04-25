Liberazione | Decaro a Lecce Presidente della Regione Puglia

A Lecce, il sindaco della città è stato nominato presidente della Regione Puglia. La notizia è stata pubblicata sul sito Noi Notizie. La nomina riguarda un rappresentante locale che assume il ruolo di guida dell'ente regionale. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso vari canali di informazione. La nomina ha coinvolto diversi esponenti politici e amministrativi della regione.

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