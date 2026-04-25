Il 25 aprile rappresenta una giornata di memoria collettiva, che ricorda momenti di resistenza e sacrificio durante il periodo della guerra. Le donne coinvolte in questo capitolo della storia hanno partecipato attivamente, passando da ruoli di staffette a quelli di combattenti armate. La data celebra non solo la liberazione, ma anche le scelte coraggiose di molte persone che hanno contribuito a cambiare il corso degli eventi in Italia.

Il 25 aprile non è soltanto una ricorrenza da segnare sul calendario, ma un racconto collettivo fatto di decisioni difficili, paure e slanci di coraggio. Dentro questa storia, per lungo tempo, i volti delle donne della Resistenza sono rimasti sullo sfondo, quasi sfuocati. Oggi, invece, tornano al centro con una forza nuova: staffette, organizzatrici, combattenti armate che hanno scelto di esporsi in prima linea quando farlo significava rischiare tutto. Un contributo decisivo, spesso ridotto o trascurato nel dopoguerra, che merita di essere riletto con uno sguardo più attento e consapevole almeno oggi, nella ricorrenza della Liberazione. 25 aprile, il coraggio delle donne della Resistenza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Liberazione, dalle staffette alla lotta armata: le donne della Resistenza

25 aprile spiegato bene: dalla Liberazione al valore della libertà e della vita democratica

Notizie correlate

Festa della Liberazione: le donne dalla Resistenza alla RepubblicaFesta della Liberazione Le donne dalla Resistenza alla Repubblica 25 aprile 2026 Lazzaretto di Verona dalle ore 16 ingresso libero.

Liberazione al Cinema: il nuovo volto della Resistenza tra donne e giovaniLa Cineteca di Bologna propone una rassegna cinematografica intitolata Viva la libertà, che si terrà presso il Cinema Modernissimo dal 18 al 25...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Liberazione: chi erano le donne della Resistenza (e perché la Storia ha cercato di dimenticarle); Valdelsa Programma: Staffette Partigiane alla ciclopedonale; Liguria, partigiane e staffette decisive per la Resistenza; Liberazione: eventi e commemorazioni.

Liberazione: chi erano le donne della Resistenza - Focus.itDalle staffette alle combattenti armate: ecco le donne che contribuirono alla Liberazione sfidando il nazifascismo e il pregiudizio dei loro stessi compagni. focus.it

L’antifascismo corre in bici sulle tracce delle staffetteSuccesso per l’ottava edizione della Biciclettata antifascista l’evento popolare per festeggiare la Liberazione ... noitv.it

Il Gran Premio della Liberazione è uno degli eventi sportivi più rappresentativi di Roma Capitale. Nato il 25 aprile 1946, nel segno della rinascita del Paese, è diventato nel tempo una competizione ciclistica di rilievo internazionale e un simbolo dei valori - facebook.com facebook

“A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile è dichiarato festa nazionale”. Oggi celebriamo l’81^ anniversario della Liberazione. Viva l’Italia! Viva la Libertà! #FestaDellaLiberazione x.com