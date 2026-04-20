Liberazione al Cinema | il nuovo volto della Resistenza tra donne e giovani

La Cineteca di Bologna organizza una rassegna cinematografica intitolata Viva la libertà, che si svolgerà al Cinema Modernissimo dal 18 al 25 aprile. L’evento si svolge in occasione dell’81° anniversario della Liberazione e si concentra sulla rappresentazione della Resistenza, in particolare attraverso le storie di donne e giovani. La programmazione comprende una serie di film che raccontano quei momenti storici e le figure coinvolte.

La Cineteca di Bologna propone una rassegna cinematografica intitolata Viva la libertà, che si terrà presso il Cinema Modernissimo dal 18 al 25 aprile per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. Il programma include momenti di approfondimento storico, incontri con autori e proiezioni di opere classiche e contemporanee, con un particolare sulle diverse prospettive della Resistenza. Il ruolo delle donne e le testimonianze storiche a Bologna. Martedì 21 aprile, in concomitanza con la celebrazione della Liberazione della città di Bologna, il palinsesto prevede un appuntamento alle ore 17.45. In tale occasione, lo storico Giuseppe Savini introdurrà una selezione di fotografie inedite o rare documentanti la Seconda guerra mondiale e i momenti della Liberazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liberazione al Cinema: il nuovo volto della Resistenza tra donne e giovani Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus Notizie correlate Leggi anche: Le donne della Resistenza padovana al Cinema Esperia 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bella Ciao, una serata per la Liberazione al Cinema Garibaldi; 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema Modernissimo; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana. Varese celebra la Liberazione: consegnato al Cinema Teatro Nuovo il Premio XXV aprile agli alunni della cittàVARESE, 18 aprile 2026-Il Cinema Teatro Nuovo di Varese si è trasformato questa mattina in un vivace centro di partecipazione civile, accogliendo centinaia di studenti, docenti e famiglie per la stori ... varese7press.it Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!: Porco Rosso torna al cinema per il 25 aprileIn occasione del Giorno della Liberazione, Porco Rosso di Hayao Miyazaki torna nelle sale italiane. Scopri dove vedere il capolavoro dello Studio Ghibli. universalmovies.it Sabato 25 aprile celebreremo l'81° anniversario della Liberazione con una proiezione EVENTO "PORCO ROSSO" di Hayao Miyazaki Il 25 aprile è la giornata perfetta per vedere (o rivedere) “Porco Rosso”, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki in cui è più es facebook #Torino #sciopero #Liberazione Oggi per @espressonline x.com