Liberazione cerimonia a Sant’Anna di Stazzema Schlein | Avanti con la proposta di legge contro la propaganda nazista e fascista

A Sant’Anna di Stazzema si è svolta questa mattina una cerimonia per la celebrazione del 25 aprile, con un pubblico numeroso riunito al Sacrario di Col di Cava. Durante l’evento, la leader di un partito politico ha annunciato l’intenzione di portare avanti una proposta di legge volta a contrastare la propaganda nazista e fascista. La giornata ha visto la partecipazione di molte persone in un momento di commemorazione e riflessione.

STAZZEMA – Pubblico delle grandi occasioni quello che è salito a Sant’Anna di Stazzema al Sacrario, a Col di Cava, questa mattina per la celebrazione del 25 aprile. Attesa soprattutto l’orazione ufficiale della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha preso parola dopo il saluto del sindaco di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona, del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini e del presidente della Regione Eugenio Giani. Prima di raggiungere il Sacrario, percorrendo la via Crucis, l’onorevole, ha incontrato nel Museo della Resistenza di Sant’Anna i superstiti Adele Pardini e Paolo Lencioni e ha ascoltato emozionata le loro storie di sopravvissuti alla furia nazifascista nella strage del 12 agosto 1944.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Liberazione, cerimonia a Sant’Anna di Stazzema. Schlein: “Avanti con la proposta di legge contro la propaganda nazista e fascista” Notizie correlate Schlein a Sant'Anna di Stazzema, incontro con i superstiti dell'eccidioVestita di bianco e con un fazzoletto tricolore al collo, la segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro di un... Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema, la leader Pd oratrice ufficiale il 25 aprile: “Sono molto onorata”SANT’ANNA DI STAZZEMA – Arriva Elly Schlein il 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 Aprile, gli eventi e le celebrazioni a Firenze e in Toscana. A Sant'Anna di Stazzema cerimonia con Schlein; Per il 25 Aprile tante iniziative in tutta la regione; Celebrazione a S.Anna. Il ricordo della Liberazione nei luoghi della strage; 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione. Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema: Il fascismo è un crimine, le organizzazioni che ci si ispirano vanno sciolteAffidata alla segretaria dem l'orazione ufficiale. Rilanciata la proposta di legge contro la propaganda di ispirazione estremista di destra ... luccaindiretta.it 25 aprile, Schlein a Sant'Anna di Stazzema: Il fascismo non è un'opinione ma un reatoLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Schlein a Sant'Anna di Stazzema: 'Il fascismo non è un'opinione ma un reato' ... tg24.sky.it Festa della Liberazione, Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema: "Qui si è visto il male del mondo" x.com #25aprile, #Schlein a Sant’Anna di #Stazzema: il #fascismo non è un’opinione ma un reato, rigurgito mai sopito - #Liberazione - facebook.com facebook