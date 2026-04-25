Liberazione centinaia di persone partite con il corteo antifascista
Questo pomeriggio si è svolto un corteo antifascista che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Il corteo, annunciato nei giorni scorsi, è partito intorno alle 12:30 con alcuni ritardi dovuti a tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine riguardo all’accesso a determinati spazi. I partecipanti hanno cantato slogan e manifestato in modo compatto lungo il percorso.
“Un solo errore quel 25 aprile: aver deposto il tuo fucile”, gridano in coro i partecipanti. È partito leggermente in ritardo – verso le 12 e 30 – il corteo antifascista annunciato negli scorsi giorni, causa la diatriba di alcuni manifestanti con le forze dell'ordine per il vietato accesso a una.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Una raccolta di contenuti
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25 aprile, Festa della Liberazione. Tanti auguri, Italia x.com