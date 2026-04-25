Liberazione centinaia di persone partite con il corteo antifascista

Questo pomeriggio si è svolto un corteo antifascista che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Il corteo, annunciato nei giorni scorsi, è partito intorno alle 12:30 con alcuni ritardi dovuti a tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine riguardo all’accesso a determinati spazi. I partecipanti hanno cantato slogan e manifestato in modo compatto lungo il percorso.