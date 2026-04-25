Liberazione a Roma | tensione alla Piramide tra simboli e scontri

A Roma, circa mille persone hanno partecipato alla manifestazione in occasione della Festa della Liberazione. Durante il corteo, si sono verificati alcuni scontri nei pressi della Piramide Cestia, dove si sono concentrati momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi con varie posizioni, portando a un clima di agitazione in quella zona della città.

? Cosa sapere Mille manifestanti sfilano a Roma per la Liberazione tra tensioni alla Piramide Cestia.. L'intervento delle forze dell'ordine contro i Radicali italiani segue l'esposizione di bandiere ucraine.. Roma, 25 aprile 2026: circa un migliaio di manifestanti sfilano per le strade della Capitale tra momenti di frizione a Piazza di Porta San Paolo e l’intervento delle forze dell’ordine presso la Piramide Cestia. Il corteo organizzato dall’Anpi, che vede tra i presenti il segretario della Cgil Landini, si sta muovendo verso Parco Schuster per commemorare la fine del regime nazifascista e la nascita della democratica. La marcia, aperta dai partigiani, è accompagnata da canti come Bella ciao e slogan dedicati alla Resistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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