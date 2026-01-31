Torino alta tensione alla manifestazione per Askatasuna | cassonetti in fiamme e scontri con la polizia – DIRETTA

A Torino si è svolta una grande manifestazione in solidarietà con Askatasuna, il centro sociale sgomberato nei mesi scorsi. La protesta è salita di tono: cassonetti sono stati dati alle fiamme e ci sono stati scontri con la polizia. La tensione è alta e gli agenti hanno dovuto intervenire per contenere la folla. Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno partecipato all’evento, che si è trasformato in una manifestazione di dissenso.

Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall'estero sono arrivate oggi a Torino per partecipare alla manifestazione in solidarietà del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi. Nel pomeriggio sono partiti tre cortei distinti, con concentramenti in piazza XVIII Dicembre, Porta Nuova e Palazzo Nuovo, destinati a ricongiungersi in piazza Vittorio. La situazione è però degenerata poco dopo le 17, quando alcuni manifestanti hanno tentato di raggiungere l'ex sede del centro sociale, forzando i cordoni delle forze dell'ordine. Da quel momento il corteo si è trasformato in uno scenario di guerriglia urbana, con lanci di oggetti, lacrimogeni e cassonetti incendiati: tutti gli aggiornamenti in diretta.

