Roma 5 eventi tra cinema alla Piramide e Musei Vaticani gratis

Il 26 aprile, a Roma, si svolgono cinque eventi tra cinema presso la Piramide e l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani. L’iniziativa coinvolge zone come la Tuscolana e il Parco di Veio, con l’obiettivo di alleggerire il traffico e la presenza di visitatori nel centro storico. Le attività includono proiezioni cinematografiche e visite culturali senza costi, offrendo opportunità di intrattenimento e cultura per i cittadini e i visitatori.

?? Cosa sapere Roma ospita cinque eventi tra cinema alla Piramide e Musei Vaticani il 26 aprile. L'offerta culturale tra Tuscolana e Parco di Veio mira a decongestionare il centro storico. Tra il 25 e il 26 aprile la Capitale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con cinque appuntamenti che spaziano dalla riflessione storica alla celebrazione della natura, coinvolgendo Musei Vaticani, il Parco di Veio e il Castello di Santa Severa. Il fine settimana imminente promette un intreccio d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 5 eventi tra cinema alla Piramide e Musei Vaticani gratis Notizie correlate Pasquetta 2026 a Roma: cosa fare oggi 6 aprile tra musei aperti, natura, cinema ed eventiTrascorrere la Pasquetta a Roma significa avere a disposizione tantissime opzioni, tra cultura, natura, eventi per famiglie e cinema. Pasqua nei Musei 2026 a Roma: eventi gratis, visite guidate e aperture straordinarieRoma, 31 marzo 2026 – Da mercoledì 1° a lunedì 6 aprile torna l’appuntamento con “Pasqua nei Musei”, un fitto programma di aperture straordinarie,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Roma eventi weekend. Tommaso Paradiso al Palazzo dello Sport, Massimo Ranieri al Sistina, Cantando sotto la pioggia al Brancaccio; Cosa fare gratis a Roma questa settimana; Roma eventi weekend. Andrea Pazienza al Maxxi, Festa della Liberazione al Mattatoio, Pirati dei Caraibi all'Arcobaleno e tanto altro da... Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprileIl weekend del 25 e 26 aprile si avvicina: Roma offre tanti eventi per chi resta in città o vuole scoprirla. funweek.it 25 aprile a Roma: cosa fare tra concerti, eventi gratis e gite fuori portaIl 25 aprile a Roma, cosa fare tra eventi, cultura e gite: una giornata tra memoria, svago e tante cose da fare. funweek.it Francesco Mancini, Riposo durante la fuga in Egitto, Musei Vaticani Francesco Mancini (Sant'Angelo in Vado, 24 aprile 1679 – Roma, agosto 1758) è stato un pittore italiano barocco e rococò. - facebook.com facebook sa Domenico Passignano (o Crespi, 1559-1638) Resurrezione di Cristo Musei Vaticani, Roma x.com