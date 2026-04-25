Liberazione 81 anni Festa nazionale per l' Italia e la Resistenza vittoriosa sul nazifascismo

Il 25 aprile 1945 segna la fine dell’occupazione nazifascista in Italia, giorno in cui il paese si liberò dalla dittatura e dalla guerra. In quell’occasione, le forze partigiane e i civili celebrarono la vittoria sulla dominazione nazista e sul regime fascista, che aveva portato alla sofferenza e all’oppressione. Questa data è oggi ricordata come Festa nazionale, simbolo della Resistenza e della libertà riconquistata.

Il 25 aprile 1945 l'Italia si liberava dei nazifascisti, della dittatura, della guerra. Dell'oppressione folle dettata da Hitler e Mussolini. Ottantuno anni dalla Liberazione e oggi, come ogni 25 aprile da allora, è festa nazionale. Si commemorano in particolare le vittime dei nazifascisti (e no, signor Larussa, i repubblichini non furono la stessa cosa dei partigiani). Celebrazioni in ogni angolo d'Italia, per festeggiare la Liberazione.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Liberazione, 81 anni Festa nazionale per l'Italia e la Resistenza vittoriosa sul nazifascismo Notizie correlate Leggi anche: Liberazione di Bologna 81 anni fa, Lepore: “Evviva la Resistenza e la Costituzione” Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneAvigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 81° Anniversario della Festa della Liberazione; 25 aprile 2026. Festa della Liberazione dell’Italia, avvenuta 81 anni fa.; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Sabato l’81° anniversario della Liberazione / Notizie / Novità / Homepage. Cosa ne pensano i giovani su libertà e democrazia a 81 anni dalla Liberazione ?Festa della Liberazione 25 aprile 1945 – 2026: 81anni di democrazia repubblicana Stefano Stefanini NewTuscia – VITERBO – Festeggiare il 25 aprile, il significato della Liberazione oggi dopo 81 anni ... newtuscia.it Festa della Liberazione, la cerimonia all’Auditorium San Michele a Selvazzano DentroLa cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione si terrà venerdì 24 aprile alle ore 16.30 - Auditorium San Michele in via Roma 68 a Selvazzano Dentro. padovaoggi.it 25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE - "ZAGAROLO FESTEGGIA IL 25 APRILE" In occasione della Festa della Liberazione, Sabato 25 Aprile 2026, l'Amministrazione comunale di Zagarolo, la sezione ANPI di Zagarolo, il Movimento Federalista E - facebook.com facebook In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Al link in calce è disponibile l'elenco degli istituti aderenti. cultura.gov.it/evento/25-apri… x.com