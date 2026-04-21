Liberazione di Bologna 81 anni fa Lepore | Evviva la Resistenza e la Costituzione

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quell'11 aprile del 1945, Bologna fu liberata dall'occupazione nazifascista, evento commemorato oggi da istituzioni e cittadini in una piazza del Nettuno, nonostante la pioggia. La città, insignita della medaglia d'oro per la Resistenza, ha ricordato le giornate decisive che portarono alla fine del regime e dell'occupazione. La cerimonia ha visto interventi e momenti di riflessione sulla storia locale e sul valore della Resistenza.

Bologna, 21 aprile 2026  - Ottantuno anni fa, la Liberazione di Bologna. Istituzioni e cittadini hanno ricordato questa mattina la Liberazione della Città medaglia d'oro per la Resistenza, in una piazza del Nettuno flagellata dalla pioggia. Presenti le principali istituzioni, a partire dal sindaco Matteo Lepore, dal Questore, Gaetano Bonaccorso, e dal Prefetto, Enrico Ricci. Poi le principali associazioni combattenti, rappresentanti dell'esercito e dei Carabinieri, degli alpini e dei bersaglieri, giunti in piazza da via Indipendenza. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacapro-pal-piazza-comunita-ebraica-bflh5btu Presente anche la Comunità ebraica nazionale, con due vicepresidenti che, essendo il 25 aprile Shabbat, ha celebrato oggi la ricorrenza della Liberazione d'Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

liberazione di bologna 81 anni fa lepore evviva la resistenza e la costituzione
© Ilrestodelcarlino.it - Liberazione di Bologna 81 anni fa, Lepore: “Evviva la Resistenza e la Costituzione”

Notizie correlate

Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneAvigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità...

81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia: il programmaIl 21 e il 25 aprile si celebra la Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; I sette fratelli Cervi; 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; La Liberazione in Cineteca – Programmazione.

liberazione di bologna liberazione di bologna 81Liberazione di Bologna 81 anni fa, Lepore: Evviva la Resistenza e la CostituzioneLa cerimonia con istituzioni e cittadini in piazza Nettuno, sotto la pioggia battente. Presente anche la comunità ebraica nazionale. Cocchi (Anpi) ricorda il valore della pace ... ilrestodelcarlino.it

liberazione di bologna liberazione di bologna 81Studenti protagonisti fra arte e musica, l'E-R ricorda l'81/ma liberazione(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Quattro giorni per celebrare l'81/mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e tenere viva la memoria della Resistenza con mostre, proiezioni, concerti. E l'arte sec ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.