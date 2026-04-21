Quell'11 aprile del 1945, Bologna fu liberata dall'occupazione nazifascista, evento commemorato oggi da istituzioni e cittadini in una piazza del Nettuno, nonostante la pioggia. La città, insignita della medaglia d'oro per la Resistenza, ha ricordato le giornate decisive che portarono alla fine del regime e dell'occupazione. La cerimonia ha visto interventi e momenti di riflessione sulla storia locale e sul valore della Resistenza.

Bologna, 21 aprile 2026 - Ottantuno anni fa, la Liberazione di Bologna. Istituzioni e cittadini hanno ricordato questa mattina la Liberazione della Città medaglia d'oro per la Resistenza, in una piazza del Nettuno flagellata dalla pioggia. Presenti le principali istituzioni, a partire dal sindaco Matteo Lepore, dal Questore, Gaetano Bonaccorso, e dal Prefetto, Enrico Ricci. Poi le principali associazioni combattenti, rappresentanti dell'esercito e dei Carabinieri, degli alpini e dei bersaglieri, giunti in piazza da via Indipendenza. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacapro-pal-piazza-comunita-ebraica-bflh5btu Presente anche la Comunità ebraica nazionale, con due vicepresidenti che, essendo il 25 aprile Shabbat, ha celebrato oggi la ricorrenza della Liberazione d'Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liberazione di Bologna 81 anni fa, Lepore: “Evviva la Resistenza e la Costituzione”

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Con questa bellissima immagine dall’archivio di #cinetecabologna ricordiamo una giornata importante per la storia di questa città: la liberazione di #Bologna il 21 Aprile 1945. Evviva la libertà! x.com

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