Nel Libano, i raid israeliani hanno causato almeno 34 morti, mentre in diverse città come Doha, Dubai e Gerusalemme sono state segnalate esplosioni. Nel frattempo, l'ex presidente ha dichiarato che i raid sull’Iran dureranno tra quattro e cinque settimane, senza ulteriori dettagli sui piani o sulle azioni specifiche in corso.

La nuova offensiva dell'Idf contro Hezbollah "sarà ampia e completa e potrebbe includere un'invasione (di terra)". Lo ha dichiarato una fonte della sicurezza israeliana al canale di notizie saudita Al-Hadath, rilanciato dal Times of Israel. La fonte ha dichiarato che non ci sarà "alcuna immunità per nessun politico o figura militare di Hezbollah, e nemmeno per i suoi sostenitori". Israele ha lanciato decine di attacchi in Libano questa mattina, dopo che Hezbollah ha lanciato razzi e droni contro Israele durante la notte. Un caccia è precipitato nei pressi di una base aerea usata dalle forze Usa in Kuwait, secondo un video geolocalizzato dalla Cnn.

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: "Raid sull'Iran dureranno 4-5 settimane". Esplosioni a Doha, Dubai e Gerusalemme

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a Beirut. Una colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 10 morti a Beirut. (di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Idf: Potrebbe durare molti giorni. Esplosioni a Doha, Dubai e Gerusalemme. Trump avverte: I raid contro la Repubblica Islamica dureranno 4-5 settimane. E dice di aver individuati almeno tre possibili nuovi leader per l'Iran. Hezbollah: Abbiamo colpito Israele

Iran, attacco Israele-USA in diretta, colpito anche il Libano. Trump: Ho preso Khamenei prima che prendesse me. Teheran: Non negoziamo. La diretta dell'attacco di Usa e Israele all'Iran: Il conflitto si allarga anche al Libano ed esplosioni in tutto il golfo

Dopo un missile che ha colpito un condominio e ucciso nove persone, nel nord di Israele suonano le sirene per attacchi dal Libano

L'esercito israeliano ha rafforzato il confine con il Libano con una divisione militare aggiuntiva, richiamando in servizio i riservisti dopo l'attacco all'Iran. Lo riporta il quotidiano Maariv secondo l'agenzia turca Anadolu. Il Times of Israel spiega che i militari