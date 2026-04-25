Nel sud del Libano, il numero delle vittime degli attacchi israeliani è salito a sei, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Gli attacchi si sono verificati nonostante il cessate il fuoco che era stato prorogato questa settimana tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai danni o alle altre conseguenze dell’evento.

É salito a sei morti il bilancio degli attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco prorogato questa settimana nella guerra tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. Ad aggiorare il bollettino è stato Il ministero della Salute libanese. "Due attacchi nemici israeliani, contro un camion e una motocicletta, nella città di Yohmor al-Shaqeef, nel distretto di Nabatieh, hanno ucciso quattro persone", si legge in una dichiarazione del ministero. Successivamente, è stato riferito che "un attacco aereo nemico israeliano sulla città di Safad al-Battikh, nel distretto di Bint Jbeil, ha provocato due morti e 17 feriti"....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libano, 'salgono a 6 i morti negli attacchi israeliani al sud'

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