Nel sud del Libano, durante le ore notturne, sono stati condotti numerosi raid da parte delle forze israeliane in 58 zone diverse. Le operazioni hanno causato almeno 13 vittime tra i civili coinvolti. La situazione ha portato a uno stallo nelle attività nella città di Bint Jbeil, mentre le ostilità tra le parti proseguono senza sosta. La regione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

Un violento crescendo di ostilità ha colpito il sud del Libano durante le ore notturne, lasciando almeno 13 persone senza vita a seguito delle incursioni condotte dalle truppe israeliane. Il bilancio della tragedia si è aggiornato dopo una successione di attacchi che hanno interessato ben 58 zone diverse della regione colpita dai bombardamenti. Scontri serrati e obiettivi militari nel settore meridionale. Le operazioni militari non si sono esaurite con i primi colpi, poiché le forze di Israele hanno proseguito l’azione bellica su un raggio d’azione molto vasto, estendendosi in decine di località distinte. In questo scenario di mobilitazione, la città di Bint Jbeil è diventata uno dei nodi centrali del conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, pioggia di raid su 58 zone: 13 morti e stallo a Bint Jbeil

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