La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvo

Da tpi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa in un attacco aereo nel sud del Libano. L’operazione si è verificata dopo ore di negoziati per cercare di metterla in salvo. L’attacco ha coinvolto un raid condotto dalle forze israeliane. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni dell’intervento. La giornalista lavorava come corrispondente per diverse testate.

La giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del distretto di Bint Jbeil, nella zona cuscinetto stabilita da Tel Aviv nel sud del Libano, dopo ore di trattative per trarla in salvo insieme alla sua collega Zeinab Faraj. Quest’omicidio, confermato questa mattina dal quotidiano libanese al-Akhbar, considerato affiliato al movimento armato sciita Hezbollah e per cui lavorava Khalil, rischia di complicare ulteriormente il fragile cessate il fuoco in corso nel Paese dei Cedri. Sia la cronista che la fotoreporter freelance erano entrambe sopravvissute a un altro raid condotto nel pomeriggio di ieri nella stessa zona dall’Idf contro un’auto vicina, che le aveva costrette a rifugiarsi in una casa del villaggio di Tiri.🔗 Leggi su Tpi.it

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