La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvo

La giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa in un attacco aereo nel sud del Libano. L’operazione si è verificata dopo ore di negoziati per cercare di metterla in salvo. L’attacco ha coinvolto un raid condotto dalle forze israeliane. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni dell’intervento. La giornalista lavorava come corrispondente per diverse testate.

La giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del distretto di Bint Jbeil, nella zona cuscinetto stabilita da Tel Aviv nel sud del Libano, dopo ore di trattative per trarla in salvo insieme alla sua collega Zeinab Faraj. Quest’omicidio, confermato questa mattina dal quotidiano libanese al-Akhbar, considerato affiliato al movimento armato sciita Hezbollah e per cui lavorava Khalil, rischia di complicare ulteriormente il fragile cessate il fuoco in corso nel Paese dei Cedri. Sia la cronista che la fotoreporter freelance erano entrambe sopravvissute a un altro raid condotto nel pomeriggio di ieri nella stessa zona dall’Idf contro un’auto vicina, che le aveva costrette a rifugiarsi in una casa del villaggio di Tiri.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvo Notizie correlate Beirut, 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del LibanoIl ministero della Salute libanese ha dichiarato che dieci persone, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, sono state uccise oggi da raid... Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: “Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran” – DirettaLe forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato “operazioni terrestri limitate e mirate” contro Hezbollah nel sud del Libano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La giornalista libanese Amal Khalil morta in un attacco israeliano: ennesima reporter uccisa da Tel Aviv; Due giornaliste libanesi intrappolate dai raid israeliani; Beirut, l'Idf ha inseguito le giornaliste e ostacolato i soccorsi; Libano: il premier Salam accusa Israele di crimini di guerra dopo l'uccisione di una giornalista. Accuse di crimini di guerra a Israele per la morte della giornalista Amal KhalilIl premier libanese accusa le IDF di aver preso di mira i giornalisti e un'ambulanza; Israele nega di aver impedito ai soccorsi di raggiungere la zona ... laregione.ch La giornalista libanese Amal Khalil morta in un attacco israeliano: ennesima reporter uccisa da Tel AvivL’emittente Al Jazeera riferisce che il datore di lavoro della giornalista libanese Amal Khalil ha confermato la sua morte in seguito a un attacco israeliano avvenuto nella giornata di oggi. globalist.it Amal Khalil, uccisa la giornalista libanese nel sud del Paese. Il capo di Stato: «Così Israele nasconde le verità sulle sue aggressioni» - facebook.com facebook L’esercito israeliano ha sparato contro le ambulanze che cercavano di raggiungerla mentre era ferita sotto le macerie. Così è morta la giornalista libanese Amal Khalil. Si chiamano crimini di guerra. #AmalKhalil x.com