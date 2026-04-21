Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei Carc

Nella giornata di oggi, su ordine della Procura, gli agenti della Digos di Napoli hanno effettuato perquisizioni in diverse abitazioni. Le operazioni hanno riguardato cinque persone residenti a Napoli e una a Firenze. Le ispezioni sono state condotte in ambito di indagini legate a temi di terrorismo. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati delle operazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze.? Gli accertamenti riguardano, tra gli altri, 3 componenti della direzione del Partito dei Carc (Paolo Babini, Igor Papaleo, Marco Coppola) e un minorenne a cui gli inquirenti contestano di fare parte di un’associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico ispirata alle Brigate Rosse e alle Nuove Brigate Rosse.? Contestata anche l’aggravante di avere indotto un minorenne a commettere quella tipologia di reato. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei Carc Notizie correlate Terrorismo, 17enne in manette a Perugia. Perquisizioni in 4 RegioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... Perugia, 17enne in manette per terrorismo. Perquisizioni in quattro regioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Propaganda neonazista ed estremismo islamico: fermato per terrorismo un 17enne di Teramo. Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti CarcSu disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. (ANSA) ... ansa.it Terrorismo ispirato alle Brigate Rosse, 5 perquisizioniFra le abitazioni passate al setaccio dalla Digos in Campania e in Toscana c'è anche quella di un minorenne e di tre esponenti dei Carc FIRENZE / NAPOLI — C'è anche un minorenne fra le 5 persone ... toscanamedianews.it